Российские банки в январе выдали на 11,3% меньше потребительских кредитов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российские банки в январе 2021 года выдали 1,15 млн кредитов на покупку потребительских товаров, что на 11,3% меньше, чем в том же месяце предыдущего года, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй.

"Выдача потребительских кредитов в январе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась довольно значительно (на 11,3%), - приводит пресс-служба слова генерального директора организации Александра Викулина. - Однако существенно меньше, чем количество выданных потребкредитов в 2020 году по сравнению с предыдущим годом (более чем на четверть). Это свидетельствует о том, что тенденция по соблюдению банками консервативного подхода в розничном кредитовании по-прежнему сохраняется".

Наибольшее количество потребкредитов в регионах РФ было выдано в Москве (58,1 тыс. ссуд), Московской области (51,8 тыс.), Краснодарском крае (44,4 тыс.). Снижение выдачи потребительских кредитов было отмечено во всех регионах страны. Наибольшее сокращение количества выданных потребкредитов среди 30 регионов - лидеров по объемам выданных кредитов данного вида продемонстрировали Приморский край (снижение на 19,9%), Тюменская область (16%), Ханты-Мансийский АО (15,2%).