Медведев предложил обязать хостинги ограничивать доступ к сайтам с поддельными документами

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил обязать хостинговые компании при необходимости ограничивать доступ к сайтам, на которых продают поддельные документы, в том числе для мигрантов.

На совещании о совершенствовании миграционной политики во вторник он заметил, что в России, как и в других государствах, "к сожалению, действуют преступные группировки, которые занимаются организацией нелегальной миграции". "В период пандемии их деятельность, естественно, вся ушла в интернет, где они предлагают целый набор незаконных услуг, включая продажу подложных документов, - указал замглавы Совбеза. - Причем очень часто это прямо "торчит" из интернета без всякого стеснения и прикрытия, это даже не так называемый темный интернет, а обычный, легальный интернет".

По мнению Медведева, нужно подумать над тем, чтобы "обязать хостинговые компании осуществлять контроль за такой информацией и в случае необходимости - а такая необходимость очевидно есть - просто ограничивать доступ к ней".

По мнению зампредседателя СБ РФ, такие предложения могли бы проработать Минцифры, Роскомнадзор и Генпрокуратура.