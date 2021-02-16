Счетная палата намерена представить 7 апреля в Госдуме отчет о работе за 2020 год

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Счетная палата РФ планирует представить в Государственной думе 7 апреля отчет о своей работе по итогам 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Счетная палата планирует представить отчет 7 апреля", - отметил собеседник агентства.

Отчет о работе Счетной палаты по итогам деятельности за 2019 год Госдума заслушала 7 июля 2020 года. В 2019 году глава Счетной палаты Алексей Кудрин представил отчет о деятельности своего ведомства за 2018 год также в начале июля.

В соответствии с законом "О Счетной палате РФ", контрольное ведомство представляет в палаты Федерального собрания, подотчетным которому является, ежегодный отчет о своей работе, утверждаемый коллегией Счетной палаты и подлежащий обязательному опубликованию. Годовой отчет состоит из сводной части, содержащей общие данные, характеризующие работу Счетной палаты в целом, и их анализ, и отчетов о работе по направлениям деятельности контрольного органа.