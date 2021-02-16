Медведев: нужно проработать упрощенный порядок привлечения трудовых мигрантов в РФ

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил за введение упрощенного порядка привлечения трудовых мигрантов в РФ.

"Из-за коронавируса возник дефицит трудовой силы в отдельных областях экономики, это касается сельского хозяйства, стройки, жилищно-коммунального сектора", - констатировал Медведев во вторник на совещании по совершенствованию миграционной политики РФ, в том числе в трудовой сфере. По его словам, "нужно проработать вопрос о введении упрощенных порядков, по которым иностранных граждан можно было бы легально привлекать в этих сферах".

Зампред Совбеза также отметил, что "следует более активно развивать организованные формы трудовой миграции, в том числе в рамках существующих соглашений с зарубежными партнерами".

"При этом наша экономика заинтересована в привлечении высококвалифицированных специалистов из-за рубежа, мы неоднократно принимали решения, направленные на то, чтобы именно такие лица приезжали к нам в страну, поэтому необходимо упрощать для них оформление документов на трудовою деятельность в России, решать вопросы, связанные с выплатой заработной платы", - подчеркнул Медведев. Он напомнил, что Минэкономразвития и Минтруд разработали законопроект, который направлен на решении этой проблемы, он обсуждается в правительстве. "Желательно этот документ как можно быстрее внести в Государственную думу после необходимых согласований", - полагает зампред СБ РФ.

Рост криминала

Криминогенная обстановка в миграционный среде в РФ остается стабильной, констатировал Дмитрий Медведев.

"Правоохранительные органы сдержали рост криминала среди иностранных граждан. В 2020 году число совершенных ими преступлений в абсолютном количестве сократилось на 1,5%, при этом количество административных правонарушений также по отношению к 2019 году уменьшилось на 23%", - сказал Медведев. Он объяснил, что такая статистика связана с проблемами, возникшими из-за пандемии коронавируса. По мнению зампреда СБ, эти цифры также говорят о том, что "криминогенная обстановка в миграционной среде в целом остается стабильной".

"Пандемия коронавирусной инфекции оказала очень существенное влияние на миграционную сферу: из-за сокращения занятости многие мигранты оказались в трудной жизненной ситуации, лишились жилья, стали более уязвимы перед различными заболеваниями", - указал Медведев. Он также отметил, что РФ "делает многое для повышения эффективности миграционной политики, в том числе в рамках действующей концепции на период 2019-2025 годов, реформируются миграционные режимы, улучшается качество обслуживание иностранных граждан, принимаются меры по защите их прав во время пандемии". "Однако, несмотря на достигнутые результаты, проблемы все равно остаются", - указал заместитель председателя Совбеза.

Мигрантские анклавы

Дмитрий Медведев обратил внимание правоохранителей на необходимость более тщательно решать проблему формирования мигрантских анклавов на окраинах городов.

"Формирование на окраинах городов так называемых этнических районов - эта проблема возникла не сегодня, но на нее нужно обращать весьма пристальное внимание", - сказал он. "Понятно, что разбираться с этим должны не только и даже не столько правоохранительные органы, сколько здесь просто необходимо принимать меры другого порядка. Но в любом случае, правоохранительные органы совместно с руководством регионов нашей страны должны обратить на эту проблему самое пристальное внимание", - подчеркнул Медведев, заметив, что наличие таких районов сильно беспокоит граждан.

Он пояснил, что речь идет о застройке вокруг крупных оптово-розничных рынков, торговых центров. "Подобные анклавы, к сожалению, усиливают изоляцию мигрантов и способствуют ухудшению криминогенной ситуации", - констатировал зампред СБ России.

В то же время, по его словам, криминогенная обстановка в миграционный среде в стране остается стабильной. "Правоохранительные органы сдержали рост криминала среди иностранных граждан. В 2020 году число совершенных ими преступлений в абсолютном количестве сократилось на 1,5%, при этом количество административных правонарушений также по отношению к 2019 году уменьшилось на 23%", - сказал Медведев.