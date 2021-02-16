{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Греф заявил, что создание регионального лоукостера будет возможно при поддержке властей

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Создание регионального лоукостера в России будет зависеть от того, предоставит ли государство для этого конкурентные условия, сам проект пока на стадии обсуждения, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Планов конкретных нет, мы обсуждаем еще, но это будет зависеть, скажем так, от готовности государства предоставить абсолютно конкурентную площадку. Если не будет никаких ограничений, связанных с типом приобретаемых самолетов, получаемых слотов и т.д., то коммерчески этот проект может быть привлекателен. Если будут ограничения, то мы не видим никакой коммерческой привлекательности", - сказал он.

Теги
РоссияГреф, Герман Оскарович
Минфин рассчитывает на принятие законопроекта об упрощении госзакупок в I полугодии
Ранее правительство РФ внесло в Госдуму пакет поправок к закону "О контрактной системе", которые позволят ускорить и упростить проведение госзакупок
Читать полностью