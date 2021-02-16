Чистая прибыль "Норникеля" по МСФО в 2020 году снизилась на 39%

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Норникеля" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2020 году снизилась на 39% по сравнению с показателем годом ранее, до $3,634 млрд, показатель EBITDA - на 3%, до $7,651 млрд, следует из отчета компании.

Рентабельность по EBITDA составила 49% против 58% годом ранее. Выручка "Норникеля" в отчетный период выросла на 15% в годовом исчислении, до $15,55 млрд за счет увеличения биржевых цен на палладий и родий, а также планового наращивания производства на Быстринском ГОКе.

Капитальные вложения компании увеличились на 33%, до $1,76 млрд. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 0,6х против 1,2х на конец первого полугодия 2020 года.

"Норникель" объявит решение о финальных дивидендах за 2020 год в мае.

Прогнозы

"Норникель" ожидает, что рынок палладия в 2021 году будет сбалансированным, а на рынке никеля ожидается профицит в объеме более 90 тыс. тонн.

"Прогноз по рынку палладия: нейтральный; мы ожидаем, что рынок будет сбалансированным в 2021 году, поскольку дополнительный спрос на металл будет компенсирован высвобождением запасов незавершенного производства горнодобывающими компаниями Южной Африки и восстановлением объемов переработки ломов", - говорится в сообщении компании.

При этом на рынке никеля в 2021 году компания ожидает профицит на уровне свыше 90 тыс. тонн.