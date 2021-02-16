Общественные объединения просят ФАС проверить рост цен на такси во время снегопадов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. "Общероссийское объединение пассажиров", "Объединение потребителей России" и общероссийское движение "Сильная Россия" просят Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России проверить рост цен в 3-5 раз на услуги такси в период снегопадов, следует из совместного письма главе антимонопольной службы Максиму Шаскольскому (есть в распоряжении ТАСС).

"Просим вас проверить информацию о завышении цен на услуги такси в период с 12 по 15 февраля 2021 года", - говорится в тексте.

В письме отмечается, что в объединения поступали жалобы на рост тарифов в "Яндекс.Такси", "Ситимобил" и других агрегаторов. По словам граждан, наиболее высокий рост цен был зафиксирован в Москве - в пять раз, в регионах - в три раза. При этом в эти дни в большинстве городов центральной России прошли обильные снегопады, что стало препятствием для использования личных автомобилей.

"Большая часть сервисов повысили стоимость поездки абсолютно синхронно и на примерно одинаковые суммы. По факту, фактор погодных условий был использован агрегаторами такси для обоснования завышения цен на поездку для пассажира, что недопустимо в сложившейся ситуации, а с учетом доли на рынке крупнейших агрегаторов, позволяет им устанавливать любые цены и не нести за это ответственность", - отмечается в письме.