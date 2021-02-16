Грантовую поддержку НКО на Ямале увеличили в два раза в 2021 году

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Объем грантовой поддержки некоммерческих организаций Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) увлечена вдвое и составляет 700 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник.

"С этого года мы в два раза увеличили финансирование конкурса, почти вдвое увеличилась сумма гранта - сейчас это почти 700 тыс. рублей. Наши общественные организации делают большую работу, она востребована у жителей округа. Мы видим, что она получает хороший отклик. Будем рады, если заявок в этом году поступит больше", - приводит пресс-служба слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

В пресс-службе рассказали, что участие в конкурсе на грант могут принять национально-культурные автономии и социально ориентированные некоммерческие организации. Каждый участник конкурса может предоставить на рассмотрение только один проект со сроком начала реализации не ранее 1 июля 2021 года. При этом организации могут объединять усилия и подать совместную заявку.

"Конкурс проводится на Ямале с 2013 года. Благодаря грантовой поддержке реализованы проекты, направленные на патриотическое воспитание детей, укрепление гражданского единства, организацию национальных праздников, содействие межрелигиозному диалогу. Кроме того, реализованы программы по социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов и их детей", - добавили в правительстве.

На Ямале зарегистрировано около 900 некоммерческих организаций. Все они могут подать заявку, если их проект соответствует требованиям. Документы принимаются до 23 марта на портале НКО Ямала. Конкурсная комиссия будет оценивать проекты, прежде всего исходя из их социальной эффективности и востребованности среди жителей и гостей округа.