"Уральские авиалинии" откроют в марте полеты на Кипр из 10 российских городов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с марта открывают полеты в Ларнаку (остров Кипр) из 10 городов России. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика во вторник.

"Уральские авиалинии" в марте полетят в Ларнаку из 10 аэропортов", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что со 2 марта самолеты "Уральских авиалиний" направятся на Кипр из Миниральных вод, с 5 марта - из Ростова-на-Дону, с 6 марта из Домодедово, Жуковского (Москва) и Уфы. Кроме того, с 7 марта перевозчик начнет выполнять рейсы в Ларнаку из Казани, Самары и Екатеринбурга. С 28 марта будут осуществлять полеты из Краснодара, а с 31 - из Санкт-Петербурга.

"Уральские авиалинии" выполняют полеты более чем по 200 направлениям. Компания имеет центры техобслуживания самолетов в аэропортах Кольцово (Екатеринбург), Домодедово (Москва), Курумоч (Самара) и Баландино (Челябинск), также работает с аэропортом Жуковский. Она эксплуатирует 51 авиалайнер на условиях операционного лизинга.