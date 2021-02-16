Доходы бюджета Москвы от туризма выросли в 2,5 раза к уровню 2010 года

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Доходы бюджета Москвы от туристической отрасли в 2020 году, несмотря на пандемию, оказались в 2,5 раза выше, чем в 2010 году, достигнув 77 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

"И, кстати, доходы "провального" 2020 года в 2,5 раза превысили поступления от туризма в более или менее благополучном 2010 году. Так что инвестиции в развитие отрасли с лихвой окупились", - написал Собянин.

Он отметил, что в 2020 году доходу сферы туризма сократились из-за пандемии коронавируса. Но даже в такой ситуации "индустрия гостеприимства осталась важной статьей пополнения городского бюджета - 77,7 млрд рублей".

По словам мэра, в прошлом году практически исчезли групповые туры. Типичный турист 2020 года - житель российского региона в возрасте 25-44 лет, который приехал в Москву один, либо с семьей и друзьями. Многие брали с собой детей - почти 3 млн маленьких россиян побывали в прошлом году в столице.

"Типичный турист проводил в Москве 5-6 дней, проживая у своих друзей и знакомых, либо на съемной квартире. Примерно 30% выбирали гостиницы и хостелы, обычно "3-4 звезды". В этом отношении пандемия ничего не изменила. Примерно так же проводили время в Москве и туристы прошлых лет", - добавил Собянин.