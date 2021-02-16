Правительство одобрило соглашение ЕАЭС об особенностях уплаты таможенных пошлин

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект соглашения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) об особенностях применения генерального обеспечения и поручительства при оплате пошлин при транзите товаров. Об этом говорится в постановлении правительства.

"Одобрить представленный министерством финансов Российской Федерации, согласованный с министерством иностранных дел Российской Федерации и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, проект соглашения об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита", - говорится в тексте постановления.

Соглашение устанавливает особенности применения генерального обеспечения при транзите через территорию одного государства и предоставлении обеспечения в таможенную службу другого государства. Также соглашением устанавливаются особенности применения поручительства как способа исполнения обязательств при уплате таможенных пошлин при транзите. В частности, при использовании генерального обеспечения предоставляется возможность использовать упрощения при оформлении сертификатов обеспечения исполнения обязательств по уплате таможенных пошлин.

Генеральное обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов применяется, если одним и тем же лицом на территории одного государства совершается несколько таможенных операций в определенный срок.