"Норникель" предварительно не планирует обжаловать штраф за разлив топлива в Норильске

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. "Норникель" предварительно не планирует обжаловать решение суда о взыскании 146,2 млрд рублей с компании за ущерб окружающей среде от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, говорится в отчетности компании.

Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске.

Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске. Главное

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"В качестве своей предварительной позиции по перспективам обжалования, руководство группы оценивает, что дальнейшее обжалование не соответствует интересам группы", - говорится в отчете.

Однако финальное решение об обжаловании будет принято в течение 30 дней, установленных законодательством РФ для подачи апелляции, отмечает компания.

В конце мая 2020 года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов.

Арбитражный суд Красноярского края 5 февраля частично удовлетворил иск Росприроднадзора к "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, дочернее предприятие "Норникеля") о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб окружающей среде. Сумма взыскания была снижена судом до 146,2 млрд рублей.