В Перми предложили построить третий мост через Каму

ПЕРМЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Строительство третьего автомобильного моста через реку Кама в Перми, который свяжет центр города и правобережную часть, должно начаться в 2024 году. Его протяженность составит почти 12 км. Об этом во вторник сообщается на сайте Законодательного собрания региона.

"Предложение о включении нового мостового перехода на территории города Перми поддержали на своем заседании члены комитета по развитию инфраструктуры... Его стоимость оценивается в 43,6 млрд рублей. Проектно-изыскательские работы на данном объекте будут проведены в 2022-2023 годах, строительно-монтажные работы - в 2024-2027 годах", - отмечается в сообщении.

Возведение третьего моста в Перми необходимо для разгрузки действующего Коммунального моста, построенного в 1967 году. Новый проект поддержал летом 2020 года Владимир Путин на встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Предполагается, что работы будут вестись на принципах государственно-частного партнерства. Сейчас добраться из центра города в спальные районы на правом берегу Камы можно по Коммунальному мосту, а объехать город по западной окраине - по Красавинскому.