WSJ: США начали переговоры с Германией по "Северному потоку - 2"

ТАСС, 16 февраля. Администрация США во главе с президентом Джо Байденом начала переговоры с руководством Германии с целью определить будущее проекта "Северный поток - 2". Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников.

По словам представителя Германии, на консультациях, в частности, обсуждается "угроза санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока - 2".

Издание отмечает, что американская администрация пересматривает внешнюю политику в отношении проекта после того, как 6 февраля судно "Фортуна" начало укладку труб в водах Дании.

Как напоминает WSJ, Байден до сих пор не выражал свое мнение по поводу данного проекта. Однако, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, позиция президента заключается в том, что "Северный поток - 2" - плохая сделка для Европы". Одновременно газета подчеркивает, что об этом говорилось и до того, как прокладка газопровода возобновилась 6 февраля.

Как рассказал в свою очередь собеседник издания из Госдепартамента, США намерены "следить за активностью по завершению строительства и сертификации трубопровода и, если такая деятельность будет зафиксирована, вынесут решение о применимости санкций".

Ранее газета Financial Times сообщила, что ФРГ рассчитывает убедить США отказаться от санкций против "Северного потока - 2". В частности, немецкие политики рассматривают возможность применения механизма, который позволит Германии самостоятельно перекрыть "Северный поток - 2", если Россия, например, окажет давление на Украину и произвольно сократит поставки через ее газотранспортную систему.