Выплаты фермерам из-за АЧС в Хабаровском крае увеличили на 30%

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Выплаты фермерам Хабаровского края, в чьих хозяйствах выявили случаи заболевания африканской чумой свиней (АЧС), впервые для региона были увеличены на 30%, сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"По АЧС, африканской чуме свиней: мы ее тоже пережили за эти полгода и впервые повысили на 30% выплаты фермерам, это очень болезненный был вопрос. Все поголовье практически уничтожено. Больше 200 рублей за килограмм живого веса. Впервые такие цифры в Хабаровском крае применены", - сказал врио губернатора.

Он также рассказал, что в регионе на 30% увеличили расходы на территориально-общественное самоуправление. "То есть активность людей поощряем вместе с федерацией", - отметил Дегтярев.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо.