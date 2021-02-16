Россияне в 2020 году инвестировали в иностранные акции и облигации 638 млрд рублей

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Приток средств физических лиц в акции и облигации нерезидентов за 2020 год составил 638 млрд рублей, говорится в обзоре финансовых рисков Банка России. Это более чем в два раза превышает размер снижения объема средств на счетах и вкладах физлиц в иностранной валюте в российских банках за аналогичный период, подчеркивает регулятор.

"Покупка иностранных ценных бумаг может частично объясняться перераспределением сбережений населения в иностранной валюте от депозитов в пользу вложений с более высокой ожидаемой доходностью. При этом большую часть притока обеспечили вложения в иностранные акции, что говорит о появлении риск-ориентированной стратегии в поведении населения, помимо традиционного способа консервативных вложений в долговые инструменты", - поясняют в ЦБ.

Таким образом, приток средств физических лиц в акции компаний, зарегистрированных в иностранной юрисдикции, за 2020 год составил 415 млрд рублей. Из них 70 млрд рублей пришлось на вложения в акции эмитентов, аффилированных с российскими компаниями.

Наибольший приток происходит в крупнейшие американские компании, которые входят в основные индексы акций: S&P 500, NASDAQ, Dow Jones.

Наибольший прирост вложений населения наблюдался на Санкт-Петербургской площадке: объем чистых покупок акций нерезидентов за год вырос более чем в 30 раз - с 8 млрд до 242 млрд рублей. При этом, общий объем вложений физлиц в акции нерезидентов (в том числе с учетом Московской биржи) на 1 января 2021 года составил 570 млрд рублей, в акции аффилированных с российскими компаниями нерезидентов - 142 млрд рублей.

При этом, приток средств физических лиц в облигации нерезидентов за 2020 год составил 223 млрд рублей, из них 95 млрд рублей приходится на облигации нерезидентов, аффилированных с российскими компаниями.

В ЦБ также отметили, что несмотря на рост интереса граждан к иностранным бумагам, вложения в ценные бумаги российских эмитентов по-прежнему занимают основную долю - 85% от вложений населения на 1 января 2021 года, отмечают в ЦБ.