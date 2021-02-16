"Яндекс" может инвестировать в развитие маркетплейса $400-500 млн

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. "Яндекс" планирует дополнительно инвестировать $400-500 млн в развитие маркетплейса, в том числе в сегменте e-grocery. Об этом в ходе телефонной конференции сообщил операционный и финансовый директор компании Грег Абовский.

"Во все эти активы ("Яндекс.Маркет", продуктовая часть "Яндекс.Еды" и "Яндекс.Лавка" - прим. ТАСС) мы можем вложить $400-500 млн, и мы верим, что это позволит нам значительно ускорить рост", - сказал он.

С 1 октября 2020 года "Яндекс.Маркет" объединил одноименный сервис для сравнения цен и маркетплейс "Беру", в результате чего "Беру" стал разделом "Яндекс.Маркета". Это произошло после того, как "Яндекс" и "Сбер" прекратили сотрудничество по совместным предприятиям в сферах e-commerce и финансов.