Центр "Моспром" разработал программу развития экспорта для ОЭЗ "Технополис "Москва"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Специализированную программу развития экспорта разработали для особой экономической зоны "Технополис Москва", она поможет расширить географию поставок. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Около четверти резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" экспортируют свою продукцию более чем в 25 стран мира. За рубеж поставляют электронику, образовательное и досмотровое оборудование, композиты, оптические решения и другие товары, специализированная программа поможет предприятиям расширить географию поставок и наладить контакты с новыми потенциальными импортерами, в том числе за счет организации бизнес-миссий и коллективных экспозиций на зарубежных выставках. Также эксперты Центра подготовят для резидентов аналитические обзоры потенциально интересных зарубежных рынков, которые включают в себя как подробный анализ определенной страны, так и анализ перспектив в конкретных отраслях", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, программа центра "Моспром" также включает в себя курсы специалиста внешнеэкономической деятельности.

"Предприятия ОЭЗ "Технополис "Москва", желающие освоить или расширить международные рынки сбыта, смогут принять участие в "Курсах специалиста внешнеэкономической деятельности". Они включают в себя шесть модулей, на которых эксперты расскажут о госрегулировании, организации экспортной стратегии, эффективном поиске партнеров, специфике документооборота и экспортном таможенном оформлении", - добавил он.

Записаться на "Курсы специалиста ВЭД" и узнать подробную информацию можно на специальном сайте. Обучение продлится до 23 марта.