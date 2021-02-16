Группа НЛМК прогнозирует рост спроса на сталь в России в ближайшие несколько кварталов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Группа НЛМК ожидает увеличения спроса на сталь в России в ближайшие несколько кварталов, сообщил директор по корпоративным финансам и связям с инвесторами группы Дмитрий Коломыцын в ходе конференции, проведенной "ВТБ Капитал Инвестиции".

"Спрос на сталь в декабре [2020 года] превысил уровень 2019 года по всем ключевым позициям - это и арматура, и сортовой прокат, и потребление плоского проката. И естественно, у всех ожидания того, что данная динамика продолжится как минимум в ближайшие несколько кварталов в России", - сказал он.

Такая тенденция ожидается и на остальных рынках в мире, отметил Коломыцын.

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствует увеличению себестоимости строительства. По их мнению, цена арматуры с середины ноября выросла более чем на 50% из-за возросшего спроса на металлопродукцию на экспортных рынках. Минпромторг начал изучать возможность введения пошлин на продукцию. Идею поддержала Федеральная антимонопольная служба РФ.

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России производитель стальной продукции. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн т в год.