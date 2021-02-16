Росприроднадзор заявил, что "Норникель" должен выплатить всю сумму ущерба

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова считает, что "Норникель" должен исполнить решение суда и в полном объеме возместить ущерб в 146,2 млрд рублей за разлив топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Хрупкой Арктической зоне нанесен серьезный ущерб. На ее восстановление уйдет много времени. Считаю, что "Норильский никель" должен исполнить решение суда и заплатить всю сумму", - приводятся в сообщении слова Радионовой.

Глава ведомства подчеркнула, что вопрос ответственности недропользователей за состояние окружающей среды приобрел особую актуальность. "Экология становится делом каждого человека, живущего в нашей стране", - добавила Радионова.

Ранее "Норникель" сообщил, что предварительно не планирует обжаловать решение суда о взыскании с компании ущерба за разлив топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, но продолжает анализ решения суда. Финальное решение об обжаловании будет принято в течение месяца, установленного законодательством РФ для подачи апелляции.

О решении суда

Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб окружающей среде при разливе топлива. Сумма взыскания была снижена судом до 146,2 млрд рублей.

Как сообщила ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, полученные по суду от "дочки" "Норникеля" в качестве компенсации ущерба средства в первую очередь направят на поддержку экологических проектов в Красноярском крае.