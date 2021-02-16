Премьеры РФ и Казахстана обсудили борьбу с коронавирусом и взаимодействие в рамках ЕАЭС

НУР-СУЛТАН, 16 февраля. /ТАСС/. Премьер-министры России и Казахстана Михаил Мишустин и Аскар Мамин в ходе телефонного разговора обсудили двустороннее сотрудничество, взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и борьбу с распространением коронавируса. Об этом сообщила во вторник пресс-служба казахстанского правительства.

"Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, космической сферах, развитие промышленной кооперации, взаимодействие в рамках ЕАЭС", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, особое внимание было уделено совместным мерам по недопущению распространения вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, а также вопросам реализации программы совместных действий по функционированию пунктов пропуска на казахстанско-российской границе.

Очная встреча премьеров России и Казахстана состоялась в начале февраля в рамках заседания Евразийского межправительственного совета, которое прошло в Алма-Ате. Там же глава российского правительства выступил на цифровом форуме Digital Almaty 2021.