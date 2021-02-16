Ассоциация регоператоров выступила против единых для России нормативов накопления отходов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Утверждение на федеральном уровне единых нормативов накопления отходов в РФ нецелесообразно. Такое мнение высказал ТАСС во вторник исполнительный директор ассоциации региональных операторов "Чистая страна" Руслан Губайдуллин, комментируя предложение уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова законодательно утвердить на федеральном уровне единые, обязательные для всех регионов нормативы накопления отходов, предусмотрев в них максимально детальную дифференциацию по категориям объектов.

"Во-первых, невозможно все регионы причесать под одну гребенку. У нас очень разные субъекты - и с точки зрения географии, и по уровню жизни. Все мы понимаем, что потребление, например, в Москве более объемное, нежели чем в отдаленных регионах России. К тому же, по областям значительно отличается не только количество произведенных отходов, но и их морфология. Ну, и плюс, мне кажется, что в озвученном Борисом Титовым предложении есть некий перекос. По сути, мы говорим о поддержке одних предпринимателей за счет других", - сказал Губайдуллин.

По его словам, в настоящее время нормативы накопления устанавливает регион - это его полномочия. Они формируются на основании правил определения нормативов, утвержденных постановлением правительства России, а также методических рекомендаций. В этих документах прописан порядок проведения замеров. И в соответствии с полученными данными регион может норматив корректировать - в меньшую или большую сторону.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России в январе 2019 года и является одной из важнейших в национальном проекте "Экология". Она призвана решить проблему незаконных свалок и ввести раздельный сбор мусора. Принятые в 2020 году новые национальные цели задают еще более высокую планку к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов и в два раза снизить их объем захоронения на полигонах.