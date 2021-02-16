В ВТБ предложили распространить господдержку ипотеки на отдельные категории граждан

"Сегодня в России реализованы ипотечные инициативы для семей с детьми и применяемые механизмы демонстрируют высокую эффективность. На наш взгляд, еще одним перспективным направлениям развития госсубсидирования может стать фокусная поддержка дополнительных категорий граждан. Например, во многих регионах России успешно работают специальные программы, рассчитанные на конкретные профессиональные сегменты, молодых родителей или молодых специалистов. Использование этих практик может стать мультипликатором для привлечения молодежи в профессии или улучшения демографической ситуации - ведь решение жилищного вопроса серьезно мотивирует граждан на создание семьи, рождение детей и карьерный рост", - передал он через пресс-службу банка.

Печатников добавил, что ВТБ готов участвовать в выработке и реализации новых решений. Кроме того, по словам топ-менеджера, банк намерен усилить работу по повышению доступности ипотеки, в том числе за счет льготных программ и дистанционных ипотечных сделок. "Это будет особенно актуально для нового поколения граждан, которые привыкли решать все финансовые задачи в своем смартфоне. Будем стремиться к тому, чтобы сделать для них оформление ипотечного кредита столь же простым, как и банковской карты", - пояснил он.

По словам Печатникова, до 1 июля этого года банк планирует выдать около 150 млрд рублей по льготной ипотеке по ставке 6,1%, а до 2023 года - увеличить ипотечные продажи в рамках господдержки для семей с детьми до 50 тыс. кредитов на 130 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Банком России представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021-2024 годах, рассмотрев, в том числе, возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей.