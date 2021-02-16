Корпорация МСП поддержала первый в России "каршеринг беспилотников" на 50 млн рублей

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Первый в России "каршеринг беспилотников" "Птеро" получил финансовую поддержку МСП Банка и Корпорации МСП на сумму 50 млн рублей для создания сети сервисно-логистических центров. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации МСП во вторник.

"МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил производителю и эксплуатанту беспилотников ООО "Птеро" (г. Москва) кредит на сумму 50 млн рублей для создания сети сервисно-логистических центров в регионах. Финансирование предоставлено по ставке 7% годовых в рамках поддержки приоритетных отраслей, в частности высокотехнологичных МСП, по Программе субсидирования Минэкономразвития РФ. Финансирование предоставлено под гарантию Корпорации МСП на сумму 50 млн рублей," - рассказали в пресс-службе Корпорации.

Компания "Птеро" реализует проект создания беспилотного воздушного "каршеринга", который позволит заказчикам с помощью мобильного приложения вызвать беспилотник и отслеживать выполнение заказов. Беспилотные авиационные системы (БАС) компании характеризуются дальностью полета более 1 200 км, устойчивой работой в сложных погодных условиях и управлением через спутниковый канал. Эти уникальные характеристики позволяют покрыть всю территорию РФ зоной обслуживания БАС с помощью 20 стационарных сервисно-логистических центров, сократив издержки на оказание услуг и повысив их доступность. Разворачивание сети обслуживания осуществляется в рамках проекта, одобренного в декабре 2020 года Межведомственной рабочей группой по разработке и реализации Национальной технологической инициативы при правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию, созданной для поддержки применения уникальных прорывных технологий в экономике РФ.

БАС "Птеро" уже активно используются для мониторинга трубопроводов и ЛЭП, а также для съемки и воздушного лазерного сканирования крупных земельных участков и объектов. В ближайшей перспективе - экстренная доставка грузов массой до 10 кг, сельхозработы, анализ недр магнетометрами, помощь экстренным службам и иные сферы применения.

"Расширение сети сервисно-логистических центров позволит масштабировать бизнес и существенно снизить стоимость услуг, сохраняя наши главные преимущества для заказчиков - надежность БАС, высокую степень защиты передаваемой информации и качество обработки данных", - отметил генеральный директор ООО "Птеро" Андрей Веселов.

Помимо производства и оказания услуг БАС, предприятие осуществляет профессиональную обработку собранных данных с применением новейших технологий и методов машинного обучения, разрабатывает и выпускает уникальную аэросъемочную аппаратуру и программное обеспечение для БАС. В частности, компания разработала технологию прямого обнаружения следов нефти на поверхности земли и многолучевой лазерный сканер утечек метана.

Поддержка технологичных стартапов

"Проекты субъектов МСП в сфере высокотехнологичного производства находятся в фокусе пристального внимания Корпорации МСП. На сегодняшний день при помощи мер Корпорации МСП по обеспечению доступа к финансовой поддержке инновационные, восокотехнологичные предприятия получили средства в кредитных организация на сумму свыше 24 млрд рублей. Различные виды мер поддержки Корпорации позволяют субъектам МПС реализовать как значимые узкоспециализированные проекты, так и амбициозные, прорывные. Важно отметить, что МСП способны решать стратегические задачи и быть смелыми первопроходцами, открывая, создавая новые экономические ландшафты", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В кредитной линейке МСП Банка представлены кредиты для стартапов и быстрорастущих высокотехнологичных инновационных компаний ("газелей"). Таким компаниям предоставляется финансирование на оборотные и инвестиционные цели на сумму от 1 млн до 2 млрд рублей по ставке от 7% годовых на срок до 7 лет. При кредитовании стартапов есть опция беззалогового кредитования при наличии гарантии Корпорации МСП для кредитов до 50 млн рублей.

В 2020 году МСП Банк начал предоставлять кредиты под залог прав на объекты интеллектуальной собственности, что важно для высокотехнологичных компаний при недостаточности залоговой базы.