Оборот сервисов доставки "Яндекса" в 2020 году достиг 24 млрд рублей

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Оборот (GMV) grocery-бизнеса "Яндекса", который включает "Яндекс.Лавку", доставку "Яндекс.Еда" из торговых сетей, а также продукты и товары повседневного спроса из "Яндекс.Маркета", достиг 24 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы "Яндекса".

За год этот бизнес компании вырос на 366%.

"В будущем планируется разместить витрину "Лавки" на "Яндекс.Маркете". А самые популярные товары "Маркета" станут доступны для экспресс-доставки за 10-15 минут, так как будут расположены в дарксторах "Лавки", - сообщили в компании.

В целом оборот электронной торговли "Яндекса" вырос в 3 раза и превысил 56 млрд рублей в 2020 году.