ЦБ не будет менять порядок установления курсов валют из-за расширения торгов на Мосбирже

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Банк России пока не планирует менять порядок установления курсов валют из-за запуска Московской биржей утренней сессии с 07:00, сообщили в пресс-службе регулятора.

"Банк России не видит необходимости в оперативном внесении изменений в порядок установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю", - отметили в ЦБ.

Вместе с тем регулятор будет мониторить ситуацию для принятия дальнейших решений, в том числе с учетом объемов торгов в утренние часы.

Ранее сообщалось, что Московская биржа планирует с 1 марта 2021 года начинать торги на валютном рынке и рынке драгметаллов, а также срочном рынке с 07:00. В настоящее время торги на валютном и срочном рынках Московской биржи проводятся с 10:00 до 23:50.