"Яндекс" планирует частично возвращать сотрудников в офис

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. "Яндекс" планирует постепенно начать частично возвращать сотрудников в офис, компания будет работать в гибридном формате. Об этом на своей странице в Facebook сообщил управляющий директор "Яндекса" Тигран Худавердян.

"Итак, "Яндекс" постепенно будет возвращаться обратно в офис. Но точно уже в новой реальности, когда часть сотрудников будут работать удаленно (некоторые наполовину), когда практически все встречи будут с Zoom (потому что кто-то да точно не в офисе почти на каждой встрече)", - написал он.

При этом Худавердян отметил, что пока никто не знает как правильно выстроить работу "в таком полуофисном режиме". Для этого необходимо грамотно организовать офисное пространство, где бы сотрудники могли проводить совещания в Zoom и заниматься написанием кода, не мешая друг другу.

Эту задачу компания планирует решить через специалистов, занимающихся данным вопросом. "Мы даже организовали конкурс для тех, кто готов подойти профессионально к этим вопросам. Если у вас такая экспертиза - велкам, мы вас очень ждем", - написал он, оставив ссылку на конкурс.

"Яндекс" в марте 2020 года перевел своих сотрудников на работу из дома.

О конкурсе

Согласно описанию, "Яндекс" запускает конкурс по сбору идей для создания новой концепции офиса будущего с комфортными условиями для удаленной и смешанной работы. Принять участие могут как профессиональные дизайнеры и архитекторы, так и студенты и молодые специалисты.

"В новом году большинство руководителей и компаний ищут новые подходы к организации труда. Возможно ли быстро подключиться к Zoom-встрече в опен-спейсе и не мешать коллегам? Как организовать такие зоны в офисе? Какие материалы и технологии использовать? В "Яндексе" верят, что один из главных трендов офисной работы - это эффективные коммуникации, которые сочетают в себе онлайн и офлайн режимы, IT-мобильность и акустический комфорт", - говорится в описании.

Компания ждет от участников конкурса предложений по организации рабочего пространства, которые смогут обеспечить комфортную и эффективную работу сотрудников офиса с коллегами на удаленке. Решение должно учитывать разные сценарии и технологии. Победители смогут реализовать свои идеи в офисах "Яндекса", а также получат призы, в том числе денежные. Участники могут подать до 16 марта 2021 года концепты и "быстрые идеи", не требующие глубокой проработки. 16 апреля 2021 года - дедлайн подачи проектов реорганизации и трансформации имеющихся офисных пространств, а также готовых продуктов и решений, а в апреле 2021 года будут объявлены победители конкурса.