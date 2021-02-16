Экспорт индейки из РФ может вырасти в четыре раза к 2030 году

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Экспорт индейки из России к 2030 году может вырасти в четыре раза по сравнению с показателем за 2020 год, до 35 тыс. тонн. Об этом говорится в материалах федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

"С учетом увеличения объемов производства, а также открытия новых рынков российский экспорт мяса индейки к 2030 году может составить около 35 тыс. тонн на общую сумму $75 млн", - отмечают эксперты.

Среди перспективных рынок сбыта "Агроэкспорт" выделяет страны Африки (в том числе Бенин, Конго, Габон, Гвинею, Конго, Гану, Экваториальную Гвинею, Либерию, Анголу, ЮАР), страны Азии (в том числе Китай, Вьетнам, Гонконг, Филиппины, Таиланд, Индонезию, Малайзию, Японию, Сингапур), страны Ближнего Востока (в том числе ОАЭ, Иорданию, Саудовскую Аравию, Кувейт, Катар, Бахрейн), а также страны Европейского союза.

Как отмечают эксперты, по итогам 2020 года объем поставок мяса индейки на экспорт составил 8,7 тыс. тонн, что почти в 2,5 раза выше уровня предыдущего года. Экспортная выручка также показала рост, в 2020 году ее значение составило $13,5 млн против $6,6 млн годом ранее. По итогам 2020 года основной объем экспорта мяса индейки (39,2% в стоимостном выражении) пришелся на Китай, на втором месте - Украина с долей в 16,1%. Осуществлялся также экспорт в страны Африки, Ближнего Востока. Всего в 2020 году экспорт мяса индейки осуществлялся в 27 стран мира.

В "Агроэкспорте" также сообщили о том, что российскими предприятиями в прошлом году было произведено порядка 330 тыс. тонн мяса индейки (в убойном весе), что на 20% выше уровня предыдущего года. По предварительной оценке, в 2020 году объем потребления мяса индейки в РФ в натуральном выражении составил около 324,6 тыс. тонн (+17% к уровню 2019 года и в 2 раза выше уровня 2015 года). Эксперты также отметили, что российский импорт мяса индейки по итогам 2020 года в натуральном выражении составил 3,3 тыс. тонн, что на 30% меньше уровня предыдущего года (4,7 тыс. тонн). В стоимостном выражении объем импорта в 2020 году также снизился до $6,7 млн против $11,8 млн в 2019 году.