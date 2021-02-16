ФАС пока не получала обращений с просьбой проверить рост цен на такси во время снегопадов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пока не получала обращение от общественных объединений с просьбой проверить агрегаторы такси на предмет необоснованного роста цен в период снегопадов в Москве и других российских регионах, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"На данный момент такие жалобы в ФАС России не поступали", - отметили там.

Также в ФАС добавили, что рынок такси - конкурентный и цены на нем не регулируются государством. "На этом рынке применяется динамическое ценообразование, то есть чем выше спрос и/или хуже условия работы, тем выше стоимость услуги", - отмечают в антимонопольном ведомстве.

Ранее общественники обратились в антимонопольную службу с требованием проверить тарифы на такси в период с 12 по 15 февраля - в период сильных снегопадов в Москве и других регионах страны, рассказал ТАСС председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.

По его словам, общественникам поступили жалобы на рост тарифов в "Яндекс.Такси", "Ситимобил" и других агрегаторах. По словам граждан, наиболее высокий рост цен был зафиксирован в Москве - в пять раз, в регионах - в три раза. При этом в эти дни в большинстве городов центральной России прошли обильные снегопады, что стало препятствием для использования личных автомобилей.