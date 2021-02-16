Бизнес предлагает в 2021 году отменить налоги для туроператоров

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила рассмотреть возможность отмены налогов для туроператоров в 2021 году в качестве меры поддержки отрасли в период пандемии. Соответствующие письмо было направлено вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко, говорится в сообщении АТОР.

"В качестве срочной меры поддержки туротрасли в 2021 году АТОР предлагает правительству рассмотреть возможность отмены в 2021 году всех налогов и взносов для организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность. Здесь имеются в виду налог на прибыль, взносы в ПФР, ФСС и ФОМС", - говорится в сообщении.

Такая мера поддержки была введена в некоторых странах и может помочь сохранить бизнес туроператорам, которые по итогам 2020 года остались не только с недополученной прибылью, но и с неисполненными обязательствами перед клиентами, считают в АТОР. Выполнение этих обязательств требует значительных финансовых средств, которые отсутствуют у туроператоров из-за ограничений на международный туризм в период пандемии, отметили в ассоциации.

В АТОР также предлагают на период 2022-2025 годов ввести пониженные ставки по налоговым платежам и взносам. В частности, предлагается рассмотреть вопрос снижения на этот период для туроператоров взносов в ПФР, ФСС и ФОМС - до 7,6% вместо действующих 30-15%, снижения налога на прибыль до 3% и снижения НДС до 7%.

"Такие меры помогут скорейшему восстановлению отрасли, развитию сферы внутреннего туризма в России, реализации государственных проектов и решению задач национального развития", - отметили в АТОР.