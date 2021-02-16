"Алроса" назвала алмаз весом более 100 карат в честь вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. "Алроса" приняла решение назвать особо крупный алмаз ювелирного качества весом в 100,53 карат - "Спутник V", в честь первой в мире зарегистрированной вакцины от COVID-19. Об этом говорится в сообщении компании.

"Алроса" приняла решение о присвоении факту добычи крупного ювелирного алмаза имени "Спутник V" в честь первой в мире зарегистрированной вакцины на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека", - сообщает "Алроса".

Алмаз "Спутник V" имеет форму уплощенного октаэдра, его вес - 100,53 карат, а размер - 27,15х28,81х29,56 мм. Он был добыт на россыпях северной Якутии и имеет выраженный светло-желтый цвет.

"Алмазы такого размера и цвета - настоящее чудо природы. Поэтому мы приняли решение назвать этот выдающийся кристалл в честь первой российской вакцины от коронавируса, которая тоже является чудом - но сотворенным руками наших ученых. Появление вакцины, да еще в кратчайшие сроки - исключительное событие, благодаря которому у нас появляется шанс в обозримом будущем вернуться к нормальной жизни", - заявил генеральный директор "Алросы" Сергей Иванов.

Россия 11 августа 2020 года первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, эта разработка центра им. Гамалеи Минздрава получила название "Спутник V". Позднее была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина, разработанная центром "Вектор" Роспотребнадзора. В скором времени планируется регистрация третьей вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.