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Лукашенко одобрил проект соглашения с Москвой об экспорте нефтепродуктов через порты РФ

Президент Белоруссии уполномочил министерство транспорта и коммуникаций на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа

МИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки белорусских нефтепродуктов для поставки на экспорт в третьи страны через российские морские порты. Об этом сообщила во вторник президентская пресс-служба со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

"Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов из Беларуси, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через российские морские порты, в качестве основы для проведения переговоров, - отмечается в тексте. - Лукашенко уполномочил министерство транспорта и коммуникаций на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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