"Роснефть" намерена внедрять цифровые технологии для работы с трудноизвлекаемыми запасами

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Работа с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов, в том числе на основе цифровизации и импортозамещения, является фокусом научно-технической деятельности "Роснефти". Об этом рассказали представители компании в ходе пресс-конференции.

"Портфель "Роснефти" насчитывает 130 целевых инновационных проектов. В ходе работы над ними компанией за отчетный период 2020 года разработано более 800 запатентованных технологий", - рассказал директор департамента научно-технического развития и инноваций "Роснефти" Александр Пашали. По его словам, одним из основных направлений работы и ключевым фактором конкурентоспособности на мировом нефтегазовом рынке является работа с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов.

"То, что было трудноизвлекаемым три года назад, сегодня становится для нас естественным объектом работы, - подчеркнул Пашали. - На основе собственных технологий пробурено свыше 1,5 тыс. горизонтальных скважин, которые обеспечили вовлечение в рентабельную разработку свыше 100 млн тонн ранее трудноизвлекаемой нефти". Кроме того, в рамках перспективной работы с баженовской свитой пробурено девять горизонтальных скважин со средним пусковым дебитом более 50 тонн в сутки, что лучше показателей недавних лет в 1,5-3 раза.

Цифровизация в геологии

Совместно с компанией "Иннопрактика" и МГУ имени М. В. Ломоносова "Роснефтью" создан программный комплекс "РН-цифровой керн", рассказал Пашали. Керн - образец породы цилиндрической формы, полученный из скважины при бурении. Он является источником информации о геологическом строении недр. Если этот материал оцифровать, то с ним можно провести неограниченное число экспериментов без разрушения образца. Как пояснил Пашали, подход основан на томографии, позволяющей понять строение образца и перенести его в модель. Это позволяет подобрать способы разработки под конкретное месторождение в разы быстрее и эффективней.

Модульный подход

Еще одним способом, способным изменить подходы к разработке месторождений может стать модульный подход. В прошлом году "Роснефтью" разработана и испытана мобильная установка контейнерного типа для развертывания и работы на месторождениях. "Она позволяет быстрей и комфортней изготавливать оборудование заранее, используя принцип конструктора с взаимозаменяемыми, расширяемыми элементами, а также минимизировать работы по установке непосредственно в тяжелых условиях", - пояснил он.

Отечественный код

"Роснефть" обеспечила покрытие всех ключевых процессов добычи собственным программным обеспечением, а также намерена расширять лицензирование своего ПО для других участников рынка, отметил Пашали. Так, в 2021 году "Роснефть" планирует вывести на рынок ПО для геологического моделирования, которые необходимы инженерам-нефтяникам. При этом в 2020 году компания уже выдала 115 коммерческих и более 40 тестовых лицензий на использование симулятора "РН-ГРИД" для расчетов по гидроразрыву пласта. Среди покупателей как сервисные компании, так и учебные заведения. До введения санкционной политики в отношении России в этой области использовалось импортное ПО.

Еще одним примером успешного импортозамещения стала разработка собственных катализаторов. Это вещества, ускоряющие протекание ключевых химических реакций. Они участвуют практически во всех вторичных процессах нефтепереработки. Доля иностранных поставщиков на российском рынке по катализаторам составляет около 65%.

У "Роснефти" в разработке более 20 линеек катализаторов нефтепереработки и нефтехимии, среди которых многие намного лучше иностранных аналогов, поделился Пашали. К примеру, катализатор гидроочистки дизельных фракций HT-100RN может работать при температурах на 5-10 градусов ниже аналогов, что сейчас очень актуально для заводов в Северном полушарии.

В области нефтехимии компания научилась делать уникальный сверхлегкий полимерный пропан, используемый для разрыва пласта. Также в этом году компания начнет применять обсадные трубы из сверхпрочного полимера - полидициклопентадиена, что в перспективе позволит заменить металлические трубы и существенно экономить при обслуживании и строительстве скважин.

Как добавил Эдуард Тимашев, директор департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса "Роснефти", инновации и лучшие технические идеи внутри компании быстро внедряются во всех сегментах бизнеса благодаря типизации решений. За прошедший год компанией разработано более 280 типовых решений, экономический эффект от их внедрения составил более 36 млрд рублей.

Не навредить

"Роснефть" - крупнейший держатель лицензий на участки континентального шельфа, в том числе в Арктике. "Задача освоения арктического шельфа сопоставима с задачей освоения космоса", - считает гендиректор Арктического научно-проектного центра шельфовых разработок компании Михаил Болдырев. По его словам, для сохранения экосистемы Арктики и его разнообразия необходимы понимание принципов функционирования региона и современные знания о его экологии. С 2012 года компанией проведены 26 комплексных научно-исследовательских экспедиций от Баренцева до Охотского моря, общая продолжительность которых составила более трех лет в море. В 2021 году компания продолжит арктические исследования, в частности уже в апреле планируется новая экспедиция на Земли Франца-Иосифа.