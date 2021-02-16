В Молдавию поступили документы для регистрации вакцины "Спутник V"

КИШИНЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Документы для регистрации российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" поступили в Молдавию. Об этом сообщило во вторник Национальное агентство лекарств и медицинских изделий (AMDM).

"Поступили документы от двух экономических агентов с предлагаемыми торговыми названиями: раствор для инъекций R-COVI и комбинированная вакцина Gam-COVID-Vac для предотвращения заражения коронавирусом (Sputnik V)", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что эти препараты будут авторизованы в Молдавии после подтверждения их качества и эффективности.

В ведомстве уточнили, что в процессе авторизации здесь также находятся препараты компаний Pfizer, AstraZeneca и Moderna, которые республика планирует получить через платформу COVAX. Ожидается, что через эту программу Молдавия сможет получить объем препаратов, достаточный для вакцинации 20% населения. Остальное республика сможет докупать через COVAX по льготной цене.

В январе в Молдавии была утверждена национальная программа вакцинации от коронавируса. На первом этапе вакцину получат медработники, затем наступит очередь пожилых граждан, госслужащих, на третьем этапе - остального населения.

В ноябре 2020 года занимавший на тот момент пост премьер-министра республики Ион Кику обратился за содействием в получении вакцины от коронавируса к России и странам ЕС.