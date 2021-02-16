Контакты Германии и США по Nord Stream 2 проходят в закрытом режиме

БЕРЛИН, 16 февраля. /ТАСС/. Переговоры, которые ведет правительство Германии с международными партнерами, и в том числе по "Северному потоку - 2", конфиденциальны. Об этом сообщила во вторник представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ в ответ на запрос корреспондента ТАСС.

"Ничего нового не появилось. Любые переговоры или диалоги мы ведем в закрытом режиме и не комментируем их", - сказала она, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию газеты The Wall Street Journal о том, что США и ФРГ начали переговоры по "Северному потоку - 2".

Правительство ФРГ уже на прошлой неделе сообщало, что постоянно поддерживает контакты с США по вопросу американских ограничительных мер против проекта. В Берлине не раз утверждали, что не поддерживают такие экстерриториальные санкции. Власти Германии выражали приверженность проекту и говорили, что его следует достроить. При этом в Берлине настаивают на том, что роль транзитера в будущем должна сохранить Украина.

Издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники писало, что представители Евросоюза, компетентных министерств Германии, а также эксперты по трансатлантическим отношениям обсуждают между собой и ведут диалог с американской стороной касательно "стратегического общего пакета" предложений, которые бы удовлетворили Вашингтон и заставили его отказаться от санкций против проекта "Северный поток - 2".

Газета Handelsblatt сообщала, что Вашингтон впервые сигнализировал о готовности начать диалог о снятии санкций с "Северного потока - 2", но в ответ прежде требует выполнения ряда условий. В частности, США хотят, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину. То есть, согласно требованию США, поставки газа по "Северному потоку - 2" могут быть прерваны, в случае если Москва попытается оказать давление на Украину, сократив объемы газа, утверждала газета.