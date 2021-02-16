США заявили, что будут консультироваться с союзниками относительно "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Вашингтон по-прежнему считает газопровод "Северный поток - 2" "плохой сделкой" для Европы и намерен консультироваться с союзниками и партнерами по дальнейшим шагам в отношении данного проекта. Об этом заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Наша позиция относительно "Северного потока - 2" была ясна и остается неизменной. Президент [США Джо] Байден четко дал понять, что [он считает] "Северный поток - 2" плохой сделкой. <...> Мы продолжаем следить за деятельностью по завершению или сертификации газопровода, если такая деятельность будет иметь место, мы будем принимать решение о применимости санкций. <...> Конечно, мы будем делать все это в координации с нашими союзниками и партнерами, но наша позиция не изменилась", - сказала она.