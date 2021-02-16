МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко обсудил с туроператорами новые меры поддержки отрасли в условиях пандемии, отметив, что акцент будет сделан на внутренний туризм. Об этом зампред правительства РФ сообщил ТАСС.

"Состоялся конструктивный и содержательный разговор. Были озвучены предложения по поддержке туриндустрии - субсидирование внутренних чартеров, освобождение организаций в текущем году от взносов, доработка механизма электронной путевки и многое другое. И при формировании мер поддержки для нас приоритет - дальнейшее развитие внутреннего туризма. И синергия всех мер должна быть направлена именно на это", - сказал Чернышенко.

Ситуация с ограничительными мерами из-за пандемии стала поводом обратить внимание на российский турпродукт и оценить его возможности, подчеркнул вице-премьер. При этом ключевой задачей остается сохранить профессиональные организации на российском туристическом рынке, чтобы они смогли выполнить обязательства перед туристами, отметил он.

Встреча прошла с представителями крупнейших туроператоров, их объединений, а также организаций сферы защиты прав потребителей туристических услуг. В мероприятии приняла участие руководитель Ростуризма Зарина Догузова. По итогам обсуждения Ростуризму поручено "в кратчайшие сроки проработать весь спектр предложенных мер и после согласования с заинтересованными ФОИВами представить на рассмотрение", сообщил Чернышенко.

Поддержка отрасли

"Прошлый год для туристической отрасли был очень непростым. В результате совместной работы туризм был включен в список наиболее пострадавших отраслей экономики, что позволило организовать системную поддержку и избежать банкротств. Представители отрасли ценят это, о чем говорилось на встрече. При этом мы видим, что остаются вопросы, которые требуют взвешенных решений", - указал он.

Ранее во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила рассмотреть возможность отмены налогов для туроператоров в 2021 году в качестве меры поддержки отрасли в период пандемии. Соответствующие письмо было направлено вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.