Добыча сланцевой нефти в США в марте снизится до 7,5 млн баррелей в сутки

ТАСС, 16 февраля. Падение добычи сланцевой нефти в США в марте по отношению к февралю составит 77 тыс. баррелей - до 7,504 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в отчете управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

При этом фактическая добыча сланцевой нефти в феврале оказалась выше значений, ожидаемых ведомством в предыдущем прогнозе, 7,58 млн б/с против оценки в 7,52 млн б/с.

Снижение объемов извлечения ожидается в шести из семи нефтеносных районах, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, отмечается в отчете. Наибольшее падение прогнозируется на проектах в формации Анадарко, где среднесуточное производство сланцевой нефти должно снизиться в марте на 19 тыс. баррелей - до 362 тыс. б/с.

Снижение добычи по сравнению с фактическими февральскими данными ожидается также в формации Баккен на 18 тыс. баррелей в сутки - до 1,157 млн б/с, в Найобрарской формации- на 18 тыс. баррелей в сутки - до 505 тыс. б/с. На 16 тыс. б/с может упасть добыча в формации Игл-Форд, до 1,009 млн б/с. В Пермском бассейне ожидается снижение на 5 тыс. баррелей в сутки - до 4,315 млн б/с.

Добыча сланцевой нефти в формации Хейнсвилл, как ожидается, сохранится (33 тыс. б/с), а в Аппалачи понизится на 1 тыс. баррелей - до 123 тыс. баррелей в сутки.

Ранее Минэнерго США понизило прогноз суточной добычи нефти в США в 2021 году до 11 млн баррелей (-0,9%) в сутки, ожидаемые объемы добычи в 2022 году почти не изменились - 11,53 млн баррелей в сутки.