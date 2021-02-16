Почти 2,8 тыс. рейсов отменили в США 16 февраля из-за непогоды

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Почти 2,8 тыс. рейсов отменены в США во вторник из-за резкого похолодания и ухудшения погодных условий. Соответствующие данные опубликованы на портале FlightAware, отслеживающем передвижения воздушных судов.

В общей сложности, по его информации, в аэропортах Соединенных Штатов отменены 2 788 рейсов. В основном изменения в расписании коснулись аэропортов в Далласе и Хьюстоне (оба - в штате Техас), Атланте (Джорджия), Денвере (Колорадо), Чикаго (Иллинойс), Майами (Флорида). Не исключено, что в течение дня количество отмененных рейсов вырастет. В понедельник в США были отменены свыше 3,8 тыс. рейсов.

Национальная метеорологическая служба США опубликовала предупреждение о снежных бурях и обледенении на обширной территории от Среднего Запада до восточного побережья страны. Предупреждение касается около 200 млн человек.

Как передает портал poweroutage.us, из-за резкого похолодания около 4,6 млн жителей пяти штатов остались без электричества, в том числе свыше 4,1 млн в Техасе. Ранее во вторник в Далласе (штат Техас) температура снизилась до минус 16 градусов Цельсия, в Оклахома-Сити (штат Оклахома) - до минус 21, в Канзас-Сити (штат Миссури) - до минус 35 градусов.