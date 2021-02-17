CNBC: стоимость SpaceX почти достигла $74 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Стоимость компании SpaceX возросла до порядка $74 млрд. Об этом во вторник сообщила телеканал CNBC со ссылкой на источник.

По его сведениям, такого показателя компания смогла достичь благодаря дополнительной продаже акций на прошлой неделе на сумму $850 млн. Как отмечает телеканал, компания также получила предложения по инвестициям на сумму около $6 млрд.

SpaceX была основана американским предпринимателем Илоном Маском в 2002 году. Частная компания со штаб-квартирой в городе Хоторн (штат Калифорния) занимается разработкой, производством космических аппаратов и носителей, а также осуществляет их запуски.