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CNBC: стоимость SpaceX почти достигла $74 млрд

По сведениям телеканала, такого показателя компания смогла достичь благодаря дополнительной продаже акций на прошлой неделе на сумму $850 млн
Ракета-носитель Falcon 9 AP Photo/Chris O'Meara, архив
Описание
Ракета-носитель Falcon 9
© AP Photo/Chris O'Meara, архив

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Стоимость компании SpaceX возросла до порядка $74 млрд. Об этом во вторник сообщила телеканал CNBC со ссылкой на источник.

По его сведениям, такого показателя компания смогла достичь благодаря дополнительной продаже акций на прошлой неделе на сумму $850 млн. Как отмечает телеканал, компания также получила предложения по инвестициям на сумму около $6 млрд.

SpaceX была основана американским предпринимателем Илоном Маском в 2002 году. Частная компания со штаб-квартирой в городе Хоторн (штат Калифорния) занимается разработкой, производством космических аппаратов и носителей, а также осуществляет их запуски.

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