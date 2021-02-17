"Дочка" СУЭК стала резидентом специального района на острове Русском в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 17 февраля. /ТАСС/. Компания "СУЭК ЛТД" (дочернее предприятие СУЭК) стала третьим резидентом специального административного района (САР) на острове Русском в Приморье, сообщил ТАСС заместитель директора департамента резидентской политики Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Павел Шейка.

СУЭК - крупнейшая угольная компания России, существующая с 2001 года. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России.

"В специальном административном районе на острове Русском в Приморском крае у нас зарегистрировано три участника - это компании "Финвижн Холдингс", "Доналинк" и "СУЭК ЛТД". "Финвижн Холдингс" вообще стала первой компанией в России, кто осуществил редомициляцию (перерегистрацию): 3 августа 2018 года был принят закон, а уже 11 сентября того же года компания была зарегистрирована в России. "Финвижн Холдингс" и "Доналинк" уже полностью исполнили свои обязательства по осуществлению инвестиций в общем объеме более 108 млн рублей (в том числе 58 млн рублей в качестве капитальных вложений) и в настоящее время осуществляют свою деятельность", - сказал собеседник.

Он отметил, что на Восточном экономическом форуме в 2019 году компания "Финвижн Холдингс" заключила с КРДВ соглашение о намерении создать на острове Русском IT-парк.

Интерес бизнеса

Павел Шейка отметил, что КРДВ, которая является управляющей компанией специального административного района на острове Русском, видит серьезный интерес бизнеса к переезду в специальные административные районы, особенно после пересмотра соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом иностранных юрисдикций.

"Однако невозможно не заметить и определенную осторожность, очень тщательную оценку со стороны бизнеса всех плюсов и минусов от переезда. Инструмент относительно новый и бизнес стремиться понять, как с ним работать, извлекая для себя максимальную выгоду и нивелируя риски. Сегодня у нас в работе еще порядка четырех компаний - потенциальных интересантов, с ними достаточно активно взаимодействуем и прорабатываем возможность их "переезда" в Россию", - сообщил собеседник.

Сферы работы компаний-интересантов различные: финансы, энергетика, услуги, девелопмент, сельское хозяйство. В основном специальным режимом на острове Русском интересуются компании, чей бизнес, активы и проекты сосредоточены в Сибири или на Дальнем Востоке - перерегистрация в Приморье позволяет им увеличить скорость управления бизнесом и снижает транзакционные издержки. Также интересантами являются компании, ориентирующиеся на работу в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Шейка добавил, что на острове Русском одновременно со специальным административным районом действует режим свободного порта Владивосток и соответствующие преференции. Это позволяет международной компании стать одновременно участником САР и резидентом свободного порта и пользоваться преимуществами двух этих режимов для реализации своих проектов.

Специальные административные районы

Пакет законов, связанных с созданием и особенностями регулирования специальных административных районов на территориях Калининградской области и Приморского края, был подписан в августе 2018 года. По замыслу авторов, режимы должны стать альтернативой офшорам и привлечь иностранных инвесторов. Механизм начал действовать на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде с осени 2018 года.

Для резидентов САР устанавливается особый режим налогообложения. Обложение налогом таких компаний происходит по следующим ставкам: 0% по доходам, полученным компанией в виде дивидендов, при условии, что на день принятия решения об их выплате она уже год владеет не менее чем 15-процентным вкладом в уставном капитале выплачивающей дивиденды организации либо депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов. Налогом в 5% облагаются доходы, полученные иностранными лицами по акциям международных холдинговых компаний, которые на дату выплаты дивидендов являются публичными.

В феврале Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который снимает географические ограничения на редомициляцию компаний из низконалоговых юрисдикций в специальные административные районы России.

Свободный порт Владивосток - экономическая зона с облегченными налоговым и таможенным режимами. Режим свободного порта Владивосток распространен на отдельные территории пяти регионов - Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Сахалинской области, Чукотского автономного округа, его резиденты пользуются особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования.