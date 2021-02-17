Несырьевой неэнергетический экспорт из России в 2020 году вырос на 4%

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Объем несырьевого неэнергетического экспорта из России в 2020 году вырос почти на 4% по сравнению с показателем за 2019 год и составил $161,3 млрд, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ) со ссылкой на генерального директора Веронику Никишину.

"Несмотря на все сложности, российский экспорт несырьевых неэнергетических товаров в прошлом году поставил рекорд. По итогам 2020 года мы достигли психологической границы в $161,3 млрд экспортных поставок, что выше, чем в 2018 ($154,3 млрд) и 2019 ($155,1 млрд) годах", - отметила Никишина.

По данным РЭЦ, основную часть структуры несырьевого неэнергетического экспорта сформировали металлопродукция (20,8%), продукция машиностроения (17,7%), продовольствие (17,3%) и химические товары (16%). В экспорте АПК наибольший рост показали экспортеры пшеницы (поставки выросли более чем на $1,8 млрд) и подсолнечного масла (более чем на $600 млн). В РЭЦ напомнили, что в 2020 году аграрии России собрали второй по объему в истории РФ урожай зерна в размере 133 млн тонн. При этом из-за пандемии, многочисленных локдаунов и карантинных мер обострилась проблема снабжения продовольствием, что также дало возможность для увеличения экспорта из страны.

Еще одним ключевым сегментом стал экспорт полиэтилена, показавший прирост на $449 млн по сравнению с 2019 годом.

В РЭЦ отметили, что пандемия коронавируса повысила спрос на лекарства, бумажную и пластиковую тару и упаковку, защитные средства и медицинскую аппаратуру, которые также поставляли российские производители.

Больше всего товаров несырьевого неэнергетического экспорта российские экспортеры поставили в Китай ($16,369 млрд), Казахстан ($12,284 млрд), Белоруссию ($9,368 млрд), Турцию ($8,148 млрд) и Нидерланды ($6,237 млрд).

По данным РЭЦ, России также удалось достигнуть максимального показателя по несырьевому неэнергетическому экспорту в декабре 2020 года - он составил $18,8 млрд, что является абсолютным месячным рекордом. Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2017 года - $17,9 млрд.

В организации напомнили, что, согласно нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", национальной целью развития экспортной конкурентоспособности является достижение к 2030 году 70-процентного прироста объема несырьевого неэнергетического экспорта в денежном выражении.