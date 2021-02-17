Электронные закупки "с полки" будут доступны с 1 апреля 2021 года

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Закупки "с полки" объемом до 3 млн рублей будут доступны на электронных торговых площадках России с 1 апреля. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе площадки "РТС-тендер".

"Данный тип процедуры вступает в силу с 1 апреля 2021 года. Сумма закупки - до 3 млн рублей. Местом проведения таких закупок являются восемь электронных площадок, на которых проводятся конкурентные процедуры, поскольку для их проведения необходима интеграция с Единой информационной системой в сфере закупок", - сказали в пресс-службе, уточнив, что речь идет о закупках по Федеральному закону № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В "РТС-тендере" пояснили, что заявки поставщиков будут направляться заранее - это предварительное предложение о поставке товара, оно же по сути является заявкой. Срок действия предварительного предложения - месяц с даты размещения на электронной площадке. Участник может отозвать свое предварительное предложение или внести в него изменения до направления оператором заявки заказчику. Преимущество для участников - невозможность отмены закупки заказчиком.

"Данная процедура взяла в себя признаки конкурентных закупок и закупок малого объема, к которым мы привыкли. В частности, сохранена скорость закупки, что важно для заказчиков. При этом исключена возможность отмены закупки заказчиком - то есть учтена одна из главных претензий участников к закупкам малого объема. Мы поддерживаем тренд на перевод закупок у единственного источника в цифровой формат, это безусловно позитивно скажется на всей отрасли", - отметил генеральный директора площадки "РТС-тендер" Владимир Лишенков.

"РТС-тендер" - федеральная электронная торговая площадка, уполномоченная для проведения госзакупок, корпоративных и коммерческих закупок, имущественных торгов, закупок по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В экосистему площадки также входят электронные магазины для закупок малого объема и РТС-маркет.