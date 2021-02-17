Электронные подписи стали чаще применять для сделок с недвижимостью и регистрации бизнеса

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Россияне в 2020 году начали чаще использовать электронные подписи для сделок с недвижимостью, регистрации бизнеса и сдачи отчетности. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Единой электронной торговой площадки ("Росэлторг").

"Раньше электронные торги превалировали над другими сферами применения, в 2020 году процентное соотношение стало практически равным: доля электронных подписей для торгов составила 57%, доля для других сфер применения - 43%", - отметили в пресс-службе.

Среди других сфер применения наиболее востребованными (доля составила 20%) оказались сделки с недвижимостью, такие как оформление ипотеки, покупка жилья и дальнейшая регистрация сделок в Росреестре, сказали в "Росэлторге". Там напомнили, что ранее Росреестр заявлял об увеличении доли электронных подписей для совершения сделок с недвижимостью в два раза.

"Также электронные подписи применялись для пользования системами электронного документооборота, регистрации бизнеса, сдачи других отчетностей в Пенсионный фонд, для личного пользования и подписания любых документов в электронном виде. Значительную долю - более 6% - по сравнению с предыдущими годами, составило оформление больничных листов", - указали в пресс-службе.

В 2020 году также произошел рост спроса на "облачные" электронные подписи - без физического носителя, которые позволяют применять подпись с мобильных устройств. Таких подписей в 2020 году было выдано более 26 тыс. экземпляров, что, согласно экспертным оценкам, составило более 80% от всех "облачных" электронных подписей, выпущенных в России для соответствующих информационных систем и подобных сфер применения. Из них более половины выданы в Москве.

Кроме того, в удостоверяющем центре "Росэлторг" рассказали, что на рынке ежегодно растет доля самозанятых граждан, как и их потребность в электронном взаимодействии. В Москве, которая является основным городом, где наиболее развито электронное взаимодействие, самозанятые получили более 1,2 тыс. электронных подписей "Росэлторга" в 2020 году.