"Ведомости": обязательную маркировку ювелирных изделий могут сдвинуть на 1 марта 2024 года

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ предложил перенести начальную стадию работы новой системы учета драгоценных металлов и камней на 1 марта 2022 года, а финальную, обязательную - на 1 марта 2024 года. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на разработанный министерством проект постановления правительства РФ.

По данным издания, при принятии проекта с 1 марта 2024 года в РФ запретят продавать ювелирные изделия из золота, платины и палладия без специального штрихкода, нанесенного лазером на металлическую часть украшения рядом с клеймом. Код размером 0,8 х 0,8 мм будет содержать уникальный идентификационный номер, он будет также наноситься на бумажную бирку украшения и служить ссылкой на его профайл в базе ГИИС ДМДК [Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них].

С 1 марта 2022 года такие штрихкоды будут в обязательном порядке наноситься на бирку новых или ввезенных на территорию страны ювелирных изделий, а с 1 марта 2023 года - на сами изделия. Еще год выделен на лазерную маркировку товарных остатков.

"Что касается клеймения, то для бизнеса не будет кардинальных изменений - штрихкод будет наноситься на изделие Пробирной палатой одновременно с нанесением клейма. Разница только в том, что у каждого изделия будет свой уникальный номер, который невозможно подделать", - отметила изданию руководитель департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Минфина РФ Юлия Гончаренко.

По данным министерства, введение обязательной маркировки направлено на защиту покупателей изделий от подделок и на повышение доверия потребителей к ювелирной отрасли. Благодаря маркировке потребители смогут ознакомиться с данными о происхождении изделия и его физико-химическими характеристиками.

По мнению главы Гильдии ювелиров России Эдуарда Уткина, такие меры создадут дополнительные затраты и приведут к росту цен на рынке. "Чтобы работать с этой системой, ювелирным заводам и торговым сетям нужно будет закупить дополнительное оборудование - считыватели этих QR-кодов, нанять человека, который будет этим заниматься", - добавил он.

О маркировке ювелирных изделий

Маркировка ювелирных изделий стала обязательной в России с 1 января 2021 года. Эксперимент по маркировке ювелирной продукции начался 1 декабря 2020 года, оборот изделий без маркировки будет разрешен до 1 июля 2021 года.

Ранее эксперимент по маркировке драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий, целью которого было проверить возможность контролировать оборот ювелирных изделий и их происхождение, проводился в России с 1 июня по 1 ноября 2018 года, маркировка должна была стать обязательной с 2019 г. Впоследствии введение обязательной маркировки было отложено до 1 января 2020 года. В конце декабря 2019 года замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что внедрить систему с 2020 году не получится.