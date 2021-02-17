Минсельхоз работает с производителями для недопущения роста оптовых цен на птицу и яйца

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ работает с производителями с целью недопущения необоснованного повышения оптовой цены на мясо птицы и на яйца. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Минсельхоз ведет работу с отраслевыми объединениями и крупными производителями в целях недопущения необоснованного повышения оптовой стоимости продукции и сохранения ее на доступном уровне", - отмечается в сообщении.

В министерстве добавили, что Минсельхоз не располагает информацией о повышении отпускных цен со стороны основных поставщиков птицеводческой продукции. По данным Минсельхоза, среднегодовые цены на продукцию птицеводства практически неизменны в течение нескольких лет, что обусловлено значительным увеличением объемов ее производства в нашей стране и высоким уровнем насыщения внутреннего рынка. Так, среднегодовые оптовые цены на мясо птицы в 2020 году были даже ниже, чем в 2019 году.

При этом увеличение затрат на корма и импортные составляющие, ухудшение эпизоотической обстановки в ряде регионов на фоне повышения потребительского спроса на мясо птицы и яйцо могут создать предпосылки для некоторого повышения отпускных цен в краткосрочной перспективе, считают в Минсельхозе. В том числе этому способствует увеличение конкуренции за доступные объемы продукции между ретейлом и переработкой, которые в ряде случаев готовы предлагать более высокие цены на тендерах и по прямым контрактам.

Вместе с тем Минсельхоз России ожидает, что до конца первого квартала баланс спроса и предложения стабилизируется с учетом довольно короткого производственного цикла в птицеводстве. Кроме того, применение таможенно-тарифных мер регулирования в отношении зерна и масличных позволит сократить затраты животноводческих предприятий на кормовую базу, что обеспечит снижение себестоимости производства и сохранение уровня цен на конечную продукцию. Также росту производства в этом секторе будут способствовать повышение доступности и расширение направлений целевого использования льготных кредитов.

"Таким образом, в 2021 году отсутствуют предпосылки для существенного роста цен на мясо птицы и яйца, который в целом, по прогнозу, останется в рамках продовольственной инфляции", - подчеркнули в министерстве.

О подорожании

17 февраля газета "Известия" написала, что производители мяса птицы и яиц предложили российским торговым сетям повысить закупочные цены до 10% из-за сокращения предложения куриного мяса и яиц в связи с распространением птичьего гриппа.

По данным издания, производители также отметили увеличение стоимости кормовой базы и существенное сокращение поголовья.