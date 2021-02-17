Россия заняла 41-е место среди 152 стран по развитию онлайн-торговли

ЖЕНЕВА, 17 февраля. /ТАСС/. Россия занимает 41 место из 152 стран и территорий по уровню развития интернет-торговли. Эти данные приведены в опубликованном в среду в Женеве ежегодном докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Основой для оценки уровня развития онлайн-шоппинга в странах стал разработанный экспертами ЮНКТАД показатель B2C E-commerce Index, который, как отмечается в докладе, "состоит из четырех индикаторов, имеющих самое непосредственное отношение к онлайн-шоппингу". Это - доля жителей, имеющих счета для мобильных платежей, доля пользователей интернета в структуре населения, надежность почты и наличие безопасных интернет-серверов. Каждый индикатор оценивался по 100-балльной шкале, а среднее арифметическое из четырех показателей составило итоговый индекс.

Россия получила таким образом индекс в 76,6 балла и заняла 41-ю строчку в списке из 152 стран между Португалией и Таиландом. Из четырех индикаторов наиболее высоко эксперты ЮНКТАД (83 балла) оценили в РФ показатель, характеризующий долю пользователей интернета. В докладе за 2019 год Россия находилась на 40-й позиции.

На первое место авторы доклада в этом году поставили Швейцарию, получившую индекс в 95,9 балла и оттеснившую на вторую позицию прошлогоднего лидера - Нидерланды. В первую десятку сейчас входят также Дания, Сингапур, Великобритания, Германия, Финляндия, Ирландия, Норвегия и Гонконг. США заняли 12 место, Китай - 55-е. Из стран СНГ наиболее высокий индекс у находящейся на 35 строчке Белоруссии - 78,8 балла. Грузия - на 47 месте, Украина - на 51-м, Молдавия - на 53-м, Казахстан - на 60-м, Азербайджан - на 65-м, Армения - на 84-м, Киргизия - на 97-м, Узбекистан - на 107-м, Таджикистан - на 121-м.

Таблицу ЮНКТАД замыкают Бурунди (8,3 балла), Чад (7,1) и Нигер (5,6).