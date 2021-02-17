Россияне стали чаще интересоваться покупкой гаражей

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Интерес россиян к покупке гаражей вырос по итогам 2020 года на 12%, в том числе на фоне разработанного законопроекта о "гаражной амнистии". Такие данные приводит в исследовании "Авито Недвижимость" (имеется в распоряжении ТАСС).

"В целом по стране спрос на гаражи в 2020 вырос на 12% по сравнению с годом ранее. Собственникам удавалось быстро реализовать свое имущество, что привело к сокращению объемов предложения на 6%. В среднем на одно объявление приходилось 9 потенциальных покупателей", - отмечается в исследовании.

Аналитики "Авито Недвижимости" связывают интерес россиян к покупке гаражей с законопроектом о "гаражной амнистии", который позволит упрощенно регистрировать такую недвижимость, а также с ростом продаж на вторичном рынке автомобилей. Кроме того, россияне используют гаражи в качестве подсобок, мастерских, складов и производственных помещений для малого бизнеса.

Наиболее заметный рост интереса к покупке гаража в 2020 году зафиксирован в Новосибирске (на 30%), Калининграде (на 26%), а также Кирове, Омске, Севастополе и Ульяновске (на 18%). При этом в Москве покупательская заинтересованность наоборот снизилась - на 11%. По данным аналитиков, это может быть связано с высокими ценами (в среднем 550 тыс. рублей) и активным сносом гаражных кооперативов. В Санкт-Петербурге интерес к покупке гаражей вырос на 6%, а средняя цена составила 230 тыс. рублей.

Кроме того, в "Авито Недвижимости" отмечают, что самые дорогие гаражи продаются в Сочи, где средняя цена за год выросла на 9% до 1,8 млн рублей. "Во многом это связано со спецификой местного рынка недвижимости - гаражные помещения в непосредственной близости от моря зачастую переоборудуются в бюджетные апартаменты для туристов, что влияет на средние цены в категории", - говорится в исследовании.

В то же время россияне стали на 11% чаще интересоваться и покупкой машиномест, в среднем по России его стоимость выросла на 3% до 600 тыс. рублей. При этом наиболее популярны у россиян подземные гаражи (69% в общей структуре интереса), места на многоуровневом паркинге (23%), а также места на крытых и открытых стоянках (4%). По словам руководителя направления первичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости" Дмитрия Алексеева, рост рынка купли-продажи машиномест долгое время сдерживался, например, за счет высокой стоимости кадастровой оценки машиномест и налогами на их содержание.

О "гаражной амнистии"

В январе Госдума приняла в первом чтении законопроект о так называемой "гаражной амнистии", который направлен на создание условий для оформления прав граждан на гаражи, включая упрощенный порядок такой регистрации. Инициатива была внесена на рассмотрение нижней палаты парламента 16 декабря прошлого года Павлом Крашенинниковым и первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком. Поправки вносятся в Земельный кодекс, законы "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" и "О государственной регистрации недвижимости". Законопроектом предлагается механизм, который позволит предоставить гражданам земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи.