Минсельхоз ожидает коррекцию цен на картофель в июне после поступления нового урожая

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз ожидает коррекцию цен на картофель в России в июне после поступления нового урожая. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Коррекция цен на картофель ожидается с июня после начала поступления нового урожая", - отмечается в сообщении.

"В настоящее время продолжается традиционный сезонный тренд на умеренное повышение цен в плодоовощной группе, что обусловлено увеличением доли импортной продукции. В частности, в настоящее время на рынок поступает молодой картофель из Египта и стран Средиземноморья, который существенно дороже отечественного", - отметили в Минсельхозе.

По мнению Минсельхоза, снизить цены на полке помогут прямые поставки картофеля в торговые сети и исключение лишних звеньев в торговой цепочке. В этих целях Минсельхоз России направил перечень региональных производителей в АКОРТ и Минпромторг России.

Как сообщили в министерстве, в прошлом году урожай картофеля в России составил 19,577 млн тонн (по итогам 2019 года - 22,073 млн тонн), что с учетом импортных поставок позволит полностью удовлетворить внутренние потребности страны. Вместе с тем определенное сокращение объемов производства из-за неблагоприятных погодных условий, а также увеличение в урожае доли мелкого картофеля оказали влияние на ценовую динамику в прошлом году. Таким образом, повышение конкуренции в ретейле за крупнокалиберную продукцию во многом стимулировало рост цен на нее.

17 февраля РБК сообщило, что цены на картофель и морковь в магазинах за год выросли на 40 и 34%. По данным издания, первом случае виноваты погода и плохой урожай, во втором - сокращение объема посадок из-за профицита 2019 года.