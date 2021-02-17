Подмосковная компания начала строительство завода объемно-блочного домостроения

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Подмосковная компания ООО "Выбор-В" приступила к первому этапу возведения основного корпуса завода по производству объемно-блочного домостроения. Инвестиции в предприятие составят более 4 млрд рублей, сообщила в среду пресс-служба Мининвеста Московской области.

"Это большой проект для региона и по инвестициям, и по рабочим местам. Инвестиции в предприятие компании составляют 4,4 млрд рублей. Работой на заводе будут обеспечены 350 человек. На предприятии компании в г. о. Волоколамск будут изготавливаться цельные комнаты с отделкой и окнами. Впоследствии из них будут собирать дома", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Общая площадь завода составит 15,5 тыс. кв. м. Основные процессы производства объемно-блочного домостроения осуществляются в заводских условиях. Это повышает качество продукции, сокращает сроки ее изготовления и автоматизирует циклы производства. Такая технология позволит строить по одному этажу жилого дома в день до высоты в 25 этажей.